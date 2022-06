Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce improbable sur l'avenir de Christophe Galtier

Publié le 14 juin 2022 à 9h15 par Pierrick Levallet

Alors que Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur pour la saison prochaine, le PSG serait à la recherche de son successeur. La direction parisienne ciblerait donc quelques noms comme Zinédine Zidane ou encore Christophe Galtier. Mais pour Daniel Riolo, ce dernier ne devrait pas prendre la direction du champion de France mais plutôt celle des champions du monde en titre.

Annoncé sur le départ depuis de nombreux mois maintenant, Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Le technicien argentin devrait bien faire ses valises cet été, alors que la direction parisienne serait à la recherche d’un nouveau technicien pour lui succéder. Quelques noms ont déjà été liés au club de la capitale comme Zinédine Zidane ou encore Christophe Galtier ces dernières semaines. Mais l’actuel entraîneur de l’OGC Nice ne devrait pas rejoindre le PSG à en croire Daniel Riolo.

D’après Riolo, Galtier prendra la tête de l’Équipe de France après la Coupe du monde