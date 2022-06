Foot - PSG

PSG : Gouiri, Thuram… Ces joueurs qui pourraient débarquer dans les valises de Galtier !

Publié le 8 juin 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Christophe Galtier semble plus que jamais se rapprocher du banc de touche du PSG. L’actuel entraîneur de l’OGC Nice pourrait ainsi venir remplacer Mauricio Pochettino, retrouvant à cette occasion Luis Campos, qu’il a connu au LOSC. Et forcément, en débarquant au PSG, Galtier pourrait ne pas débarquer seul et amener certains joueurs dans ses valises. Certains Aiglons ont d’ailleurs de quoi intéresser les champions de France.

Les heures de Mauricio Pochettino sont aujourd’hui comptés au PSG, mais pour le moment, le nom de son successeur reste inconnu. Il n’empêche qu’un nom se détache de plus en plus : Christophe Galtier. Actuellement sur le banc de l’OGC Nice, le natif de Marseille serait l’une des priorités de Luis Campos, qui le connait d’ailleurs très bien depuis leur collaboration au LOSC. L’arrivée de Galtier ne cesse donc de se préciser et forcément, il n’est pas exclu qu’en débarquant au PSG, il aille piocher à Nice pour se renforcer.

Mercato - PSG : L'arrivée de Christophe Galtier prend forme ! https://t.co/XFS1LQWRs9 pic.twitter.com/pKPJMo90iz — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

Todibo et Atal pour la défense ?

Parmi les joueurs actuels de Christophe Galtier à l’OGC Nice, certains pourraient avoir une chance au PSG. Pour ce qui est de la défense, alors qu’un nouvel élément est recherché en charnière centrale, Jean-Clair Todibo pourrait être une bonne doublure derrière Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Dans le couloir droit, pour venir seconder Achraf Hakimi, c’est Youcef Atal qui pourrait être une solution. Ces derniers mois, à plusieurs reprises, l’international algérien a été associé au PSG, sans que cela ne se concrétise. « Si ça me fait peur le PSG ? Je pense que je peux jouer dans un grand club, et c’est ça mon objectif parce que je travaille par rapport à ça et il n’y a pas un joueur qui ne veut pas jouer dans un grand club et jouer des titres », avait notamment pu expliquer Atal. Forcément, avec Christophe Galtier, son arrivée pourrait se débloquer.

Khephren Thuram pour renforcer le milieu de terrain !

Au PSG, le milieu de terrain sera le gros chantier de l’été. Et avec Christophe Galtier, le club de la capitale pourrait avoir un argument de taille pour convaincre Khephren Thuram. A 21 ans, le Niçois a réalisé une très grosses saison avec les Aiglons, prouvant son énorme potentiel. De quoi alors lui ouvrir de très belles portes pour l’avenir. Dont celles du PSG ? Dernièrement, son nom était revenu dans le viseur parisien et alors que Luis Campos aimerait franciser l’effectif parisien, Thuram pourrait être une solution.

Gouiri pour épauler la MNM ?

En attaque, il y a un joli coup également à faire à l’OGC Nice et ce n’est autre qu’Amine Gouiri qui pourrait avoir une carte à jouer au PSG. A 22 ans, depuis son départ de l’OL, l'espoir tricolore ne cesse d’impressionner chez les Aiglons. Et cette saison, sous les ordres de Galtier, Gouiri a franchi de nouveaux caps. Avec 10 buts et 9 passes décisives, l’attaquant, sous contrat jusqu’en 2024, a livré de très belles performances. Un profil qui pourrait alors intéresser le PSG à la recherche également de nouveaux éléments offensifs afin de compenser le départ d’Angel Di Maria, tandis que Mauro Icardi est lui également poussé vers la sortie.