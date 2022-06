Foot - PSG

PSG : Argentine, intégration... Le malaise Messi prend de l'ampleur à Paris !

Publié le 6 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi peine à retrouver le niveau qui a fait de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Après une saison plus que poussive, l'ancien numéro 30 du Barça brille cependant toujours autant avec sa sélection. Une différence qui interpelle Jérôme Rothen.

Arrivé libre l'été dernier au PSG après avoir été contraint de quitter le FC Barcelone où son contrat ne pouvait pas être prolongé, Lionel Messi a vécu une première saison très poussive. Mais le numéro 30 parisien retrouve des couleurs avec sa sélection comme en témoigne sa prestation avec l'Argentine contre l'Italie lors de la Finalissima (3-0). Une différence d'investissement qui agace sérieusement Jérôme Rothen.

«J'ai vu des courses de Lionel Messi qu'il n'a jamais faites avec le PSG»