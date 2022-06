Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de l'OGC Nice sur l'avenir de Galtier !

Publié le 6 juin 2022 à 21h10 par Dan Marciano

Sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2024, Christophe Galtier serait en position idéale pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG. Egalement en pleine restructuration, le club azuréen ne devrait pas s'opposer au départ du technicien cet été. Lucien Favre, Vincent Kompany et Marco Rose seraient surveillés par INEOS, propriétaire des Aiglons.

Ça chauffe pour Christophe Galtier à Paris ! Selon les informations de RMC Sport, l'actuel entraîneur de l'OGC Nice serait idéalement placé pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. En privé, il ne cacherait pas son envie de rejoindre le PSG durant l'intersaison et de travailler avec Luis Campos, son ancien supérieur à LOSC. A Nice, on ne s'opposerait pas à son départ, bien au contraire. INEOS aurait d'ailleurs ciblé plusieurs techniciens.

Mercato - PSG : L'arrivée de Christophe Galtier prend forme ! https://t.co/XFS1LQWRs9 pic.twitter.com/pKPJMo90iz — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

L'aveu de l'OGC Nice sur le feuilleton Galtier