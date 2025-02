PSG : La succession de Mbappé réglée, la presse espagnole s’enflamme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de sa victoire contre Brest (3-0), le Paris Saint-Germain impressionne la presse espagnole avec son efficacité offensive, malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Grâce à des performances remarquables, notamment de la part d'Ousmane Dembélé, le PSG s'affirme comme une machine à buts redoutable sous la houlette de Luis Enrique.

Ousmane Dembélé est en grande forme avec le Paris Saint-Germain, et il n'est pas le seul. Pointé du doigt pour ses problèmes offensifs en début de saison, le club de la capitale se montre redoutable ces dernières semaines, et ce alors que Khvicha Kvaratskhelia vient de débarquer et prend encore ses marques. De quoi impressionner la presse espagnole après le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid l’été dernier.

L’Espagne impressionnée par l’attaque du PSG

Le nouveau festival offensif du PSG sur la pelouse de Brest (3-0) ce mardi lors du barrage aller de Ligue des champions n’est pas passé inaperçu de l’autre côté des Pyrénées. « Le PSG fait peur », affirme le quotidien AS, soulignant que « les Parisiens sont devenus une machine à marquer des buts ». Dans son article, le média espagnol vante le nouveau projet développé par le club depuis l’arrivée de Luis Enrique : « Après de longues années de lutte pour réunir les meilleurs joueurs du monde, le PSG dispose enfin d'un effectif qui ne négocie pas ses efforts et qui a rapidement adopté la philosophie de son entraîneur. »

« L'absence de Mbappé ne s'est fait ressentir qu'au niveau économique, pas sur le plan sportif »

« Le PSG a marqué 18 buts lors de ses 5 derniers matchs, 23 lors de ses 7 derniers, des statistiques qui montrent un potentiel offensif similaire, voire supérieur, à celui de la saison dernière avec Mbappé », peut-on lire dans l’article du quotidien ibérique, ajoutant que l’attaque parisienne est l'une des plus prolifiques d'Europe, avec une moyenne de 2,75 buts par match. « L'absence de Mbappé ne s'est fait ressentir qu'au niveau économique, pas sur le plan sportif », conclut AS. Luis Enrique est bien parti pour remporter son pari, lui qui avait affiché le souhait de voir quatre de ses joueurs atteindre la barre des dix réalisations pour oublier la quarantaine de buts inscrits par Kylian Mbappé.