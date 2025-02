Bertrand Latour : Le clash en direct !

Pierrick Levallet

Le PSG a pris une très bonne option sur la qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est largement imposé contre Brest ce mardi (0-3). Les hommes de Luis Enrique ont fait une nouvelle démonstration de leur puissance collective. Mais pour le moment, Bertrand Latour se montre encore méfiant à l’égard du PSG, ce qui a provoqué un clash sur le plateau du Canal Football Club.

«C’est la meilleure période de Luis Enrique»

« Je questionne simplement le niveau de ces performances par rapport au niveau des adversaires qu’ils ont rencontrés. J’ai encore ces réserves-là, je sais que je vais passer pour un pisse-froid mais est-ce que le PSG est l’une des quatre-cinq équipes qui ont vocation à gagner la Ligue des champions, je n’en suis pas convaincu » a lancé le journaliste sur Canal+. Ses propos ont immédiatement fait réagir Samir Nasri. « On est un peu trop sévère avec le PSG. Ils font des choses et moi je trouve que collectivement, c’est la meilleure période de Luis Enrique » a répondu l’ancien crack de l’OM.

«Moi, je suis encore un peu méfiant»

Bertrand Latour ne semblait toutefois pas vraiment convaincu. « Bien sûr que Paris va mieux. Avant, ils mettaient pas de but. Ils faisait 40 tirs et marquaient jamais un but. Donc, bien sûr que Paris va mieux. Mais une fois qu’on a dit ça, les gens n’ont pas besoin de nous pour voir que Paris gagne des matches et met quatre buts par rencontre. Ça, tout le monde le sait. Mais ces performances-là, qu’est-ce qu’elles valent par rapport au niveau de leurs adversaires. Moi, je suis encore un peu méfiant » a-t-il rétorqué.