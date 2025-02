Mbappé et Dembélé font le buzz, il n’en revient pas !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé n’oublient pas ceux qui les ont défendu lorsque l’opinion publique n’était pas en leur faveur. Tous deux buteurs face à Manchester City et Brest en 1/16ème de finale aller de Ligue des champions mardi, Mbappé et Dembélé ont fait une dédicace à Noah Lunsi sur leurs comptes Instagram. Explications.

Sur le podcast Paroles Véritables de Générations, Noah Lunsi a toujours défendu corps et âme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé quand les deux joueurs se trouvaient dans des passes sportives délicates. Son fameux « Ehhh toi là » est devenu viral sur les réseaux sociaux et a même été repris par Mbappé et Dembélé sur Instagram mardi soir après leurs buts respectifs avec le PSG et le Real Madrid contre Brest (3-0) et Manchester City (3-2).

«C’est l’officialisation internationale du ‘ehhh toi là»

Témoignant des publications d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé en Story, Noah Lunsi en a lui aussi publié une. L’humoriste / chanteur n’arrive pas à croire que son slogan prenne des proportions internationales grâce aux deux champions du monde français. « Le gang, je crois qu’aujourd’hui vous n’avez pas conscience du jour que c’est. C’est l’officialisation internationale du ‘ehhh toi là’! C’était national, là on est international ».

«Maintenant des Espagnols vont dire ‘ehhh yo, nosotros »

« Dembouz et Kyky de Bondy, ce qu’ils ont fait, c’est devenu international. Maintenant des Espagnols vont dire ‘ehhh yo, nosotros’. Quand je défendais Kylian Mbappé, vous me preniez pour un fou, vous m’avez vu creuser. Quand je défendais Dembélé en disant: ‘laissez-lui du temps’, vous me preniez pour un fou. Kylian Mbappé ne marque pas contre les grandes équipes? Tiens City ». a conclu Noah Lunsi dans des propos relayés par RMC Sport.