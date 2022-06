Mercato - OM : Longoria ouvre un ancien dossier pour oublier Saliba !

Foot - Mercato - OM

Cela fait à présent quelque temps que Pablo Longoria se serait penché sur le cas Riechedly Bazoer dont le contrat au Vitesse Arnhem arrive à expiration à la fin de ce mois de juin. Désireux de renforcer le secteur défensif de l’effectif de Jorge Sampaoli, le président de l’OM aurait initié les discussions avec le clan Bazoer.

« Maintenant, il a l’OM dans le cœur et je suis sûr qu’il reviendra à Marseille la saison prochaine. Donc je vais essayer de le pousser encore pour qu’il reste avec nous ». Bien que Matteo Guendouzi ait fait part de son optimisme quant à l’éventuelle présence de William Saliba au sein de l’effectif de l’OM la saison prochaine, il a été question d’un retour à Arsenal cet été soit au moment de l’expiration de son prêt à Marseille. Et c’est le principal intéressé qui a affirmé qu’il sera à la reprise de l’entraînement avec les Gunners afin de montrer son « vrai visage ». En plus de Samuel Gigot qui va débarquer cet été, l’OM aurait rouvert un ancien dossier de Pablo Longoria, à savoir Riechedly Bazoer.

Olympique Marseille are in talks with Riechedly Bazoer agents to discuss possible free move, not fully agreed yet. ⚪️🔵 #OMHe’s an option in the list as Bazoer is available on a free transfer; but not the only name considered.