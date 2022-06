Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut très vite en finir avec la succession de Pochettino

Publié le 15 juin 2022 à 9h30 par Axel Cornic

Une photo de Luis Campos aux côtés de Massimiliano Allegri a déchainé les passions ces dernières heures, avec l’Italien qui est devenu un nouveau potentiel candidat à la succession de Mauricio Pochettino. Ca ne devrait toutefois pas être lui le futur entraineur du Paris Saint-Germain, puisque Christophe Galtier s’approche doucement, mais surement.

C’est un dossier sensible. Après un an et demi et une prolongation jusqu’en 2023 l’été dernier, Mauricio Pochettino devrait quitter le Paris Saint-Germain. Dès novembre 2021, nous vous avons parlé de la volonté des Parisiens de travailler à un avenir sans l’Argentin, qui n’a pas du tout convaincu depuis son arrivée. Cela aurait pu tomber plus tôt cette saison, mais les routes de Pochettino et du PSG vont donc se séparer... mais qui va le remplacer ? Les derniers jours ont été très animés, puisque les informations de RMC Sport et d’ Europe 1 sur une arrivée imminente de Zinedine Zidane ont passionné les foules et fait les gros titres de la plupart des quotidiens. Sur le10sport.com, nous pouvons vous confirmer qu’il y a eu des discussions poussées avec l’ancien du Real Madrid, mais ce n’est pas lui qui va succéder à Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain.

Mercato - PSG : Une dépense à 15M€ est confirmée pour le Qatar https://t.co/c41kvfh1u7 pic.twitter.com/6M4AthfISg — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Campos a bien tâté le terrain avec Allegri

Pourquoi pas Massimiliano Allegri ? Souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, l’Italien semblait très apprécié par Leonardo, qui ne fait désormais plus partie intégrante du projet parisien. Mais Luis Campos n’est pas en reste ! Ce mardi, une photo du nouveau boss du recrutement du PSG aux côtés d’Allegri a fait le tour des réseaux sociaux, avec un lien qui a rapidement été fait avec la succession de Mauricio Pochettino. Les médias transalpins ont repris l’affaire, dévoilant les dessous de cette photo... qui selon Sky Sport Italia daterait d’il y a plusieurs jours déjà. Les deux hommes seraient apparemment proches, se connaitraient depuis plusieurs années et Campos aurait notamment essayé de pousser Allegri au Real Madrid l’été dernier. Cela se serait apparemment reproduit avec le PSG, mais la réponse aurait été rapide et claire, puisque le coach de la Juventus n’aurait aucunement l’intention de changer de club.

Galtier, plus qu'une question de jours