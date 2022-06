Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier, Zidane... Qui doit succéder à Pochettino ?

Publié le 15 juin 2022 à 8h00 par Arthur Montagne

A trois semaines de la reprise de l'entraînement, le PSG est encore dans le flou en interne. Et pour cause, bien que Luis Campos soit devenu officiellement le nouveau conseiller football du club de la capitale, pour remplacer Leonardo, l'attente se poursuit pour la succession de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin va quitter le club, et deux noms circulent pour le remplacer : Christophe Galtier et Zinedine Zidane. Lequel faut-il choisir ?

Un an et demi après sa signature au PSG, Mauricio Pochettino ne devrait plus être l'entraîneur du club parisien. Il y a quelques jours, le technicien argentin ironisait toutefois sur la situation. « Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. J'ai été mis à la porte chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme », assurait-il au micro d' Esport3 . Cependant, son avenir ne fait plus aucun doute puisque selon les informations du Parisien , le PSG et Mauricio Pochettino ont trouvé un terrain d'entente pour une rupture du contrat de l'entraîneur argentin qui arrivait à son terme en juin 2023. Reste désormais à trouver son successeur, et pour le moment deux se détachent dans ce dossier.

@le10sport 8 juin 2022 : « La situation est on ne peut plus claire le concernant. Le challenge parisien représente à ses yeux la plus grande opportunité de sa carrière et il n’envisage pas de la laisser filer »https://t.co/NIDTPuW9WvConfirmation mot à mot ⬇️⬇️ https://t.co/AOAL5w38RL — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 14, 2022

Campos penche pour Galtier, Doha pour Zidane