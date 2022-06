Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée du successeur de Pochettino est quasiment actée

Publié le 15 juin 2022 à 17h30 par Arthur Montagne

L'officialisation du départ de Mauricio Pochettino semble désormais imminente ce qui va permettre au PSG d'avancer sur le recrutement d'un nouvel entraîneur. Dans cette optique, deux noms reviennent avec insistance à savoir ceux de Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Mais comme révélé par le10sport.com, c'est bien le coach de l'OGC Nice qui est le favori.

Le suspens concernant l'avenir de Mauricio Pochettino n'en est plus vraiment un. En effet, le technicien argentin ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine. Mardi soir, Le Parisien puis L'EQUIPE révélaient que les discussions entre les avocats de Pochettino et la direction du club de la capitale avaient connu des avancées importantes, au point d'être désormais proches d'un accord sur les contours d'une rupture de contrat qui court jusqu'en juin 2023. Le PSG devrait verser entre 15 et 20M€ à Mauricio Pochettino. Une tendance confirmée par ESPN qui assure de façon catégorique qu'un accord définitif a été trouvé pour le départ de Mauricio Pochettino, ce mercredi matin. Il ne manque donc qu'à officialiser la nouvelle, ce qui semble désormais imminent. Et ensuite, l'annonce de la nomination d'un nouveau coach ne devrait plus tarder non plus.

Au tour de @lequipe de confirmer l’intégralité des révélations du @le10sport ✅ 10 juin : https://t.co/iHc4JeEDHD14 juin : https://t.co/qJf8paPRTe — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 13, 2022

Pochettino out, Galtier grand favori