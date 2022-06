Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est fait, l’accord est trouvé pour le départ de Pochettino

Publié le 15 juin 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Depuis plusieurs mois, l’avenir de Mauricio Pochettino est plus que jamais en pointillés au PSG. Et au fil du temps, cela s’est précisé, l’Argentin ne serait pas confirmé dans ses fonctions pour la saison prochaine alors qu’un nouveau chapitre début dans la capitale. Le départ de Pochettino est ainsi imminent au PSG et une nouvelle étape aurait été franchie ce mercredi.

En janvier 2021, quelques jours seulement après avoir décidé de se séparer de Thomas Tuchel, le PSG avait officialisé l’arrivée de Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur. Ancien joueur du club de la capitale, l’Argentin était très attendu dans la capitale. Fort notamment de son expérience à Tottenham, qu’il avait réussi à mener jusqu’en finale de la Ligue des Champions, Pochettino avait pour mission de faire passer un nouveau cap au PSG, surtout sur la scène européenne. Toutefois, très rapidement, l’aventure parisienne s’est avérée compliquée pour Mauricio Pochettino. Lors de la saison 2020-2021, il a échoué en demi-finales de Ligue des Champions et a perdu le titre de Ligue 1 face au LOSC. Dès l’été dernier, il avait alors été question d’un départ du natif de Muprhy, annoncé notamment au Real Madrid pour remplacer Zinedine Zidane. Finalement, Pochettino était resté. Mais cela ne s’est pas arrangé. Au fil des mois, les critiques se sont multipliées à l’égard de l’ancien entraîneur de Tottenham, n’arrivant pas à imposer sa patte. A côté de cela, d’autres rumeurs sont apparues à propos d’un départ. Cet automne, il avait alors été question qu’il aille à Manchester United remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Finalement, Mauricio Pochettino était encore resté au PSG, mais au fil des mois, son départ n’a cessé de se confirmer et le fiasco en Ligue des Champions contre le Real Madrid a plus que scellé le sort de l’Argentin.

Entre le PSG et Pochettino, c’est bel et bien terminé