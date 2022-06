Mercato - PSG : Le FC Porto ironise sur l’arrivée de Conceiçao au PSG

Foot - Mercato - PSG

Aujourd’hui, l’identité du prochain entraîneur du PSG n’est toujours pas connue. Alors que cela se jouerait avant tout entre Zinedine Zidane et Christophe Galtier, d’autres noms ont circulé pour venir remplacer Mauricio Pochettino. Cela a notamment été le cas de Sergio Conceiçao. De quoi faire réagir du côté du FC Porto. Le président des Dragoes a d’ailleurs ironisé sur le sujet.

Zinedine Zidane ou Christophe Galtier ? Telle serait donc la question concernant le prochain entraîneur du PSG. Tandis que l’ancien du Real Madrid est la priorité du Qatar, Luis Campos pousse lui pour nommer celui qui est actuellement en poste à l’OGC Nice. Mais il n’est pas exclu qu’une surprise arrive pour le successeur de Mauricio Pochettino. Ainsi, d’autres profils seraient à l’étude au PSG et il avait notamment été question d’un intérêt de Campos pour Sergio Conceiçao, passé par le FC Nantes et aujourd’hui sur le banc du FC Porto.

Sérgio Conceição au PSG ? Pinto da Costa (ironique) : "D'après ce que me disent mes amis, Sérgio est déjà à Paris depuis longtemps. Hier encore, il m'a appelé et, au son du vent, il me semble qu'il me parlait depuis la Tour Eiffel." — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 15, 2022

