Mercato - PSG : Favre, Nice… Le point sur le dossier Christophe Galtier

Publié le 15 juin 2022 à 15h30 par Thibault Morlain

Tandis que Mauricio Pochettino devrait très rapidement être remercié par le PSG, son successeur n’est toujours pas connu. Alors que l’option Zinedine Zidane ne serait pas encore totalement écartée, c’est Christophe Galtier qui semble se rapprocher des champions de France. Ce dernier est toutefois encore à l’OGC Nice. Et de nouveaux éléments sont arrivés concernant son avenir.

Alors que Luis Campos est désormais le conseiller sportif du PSG, la question est de savoir qui sera le prochain entraîneur des champions de France. Malgré un contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino va prochainement partir et pour le moment, on ne sait toujours pas qui viendra sur le banc du PSG. Si cela s’est enflammé à propos d’une arrivée de Zinedine Zidane, l’agent du Français avait rapidement démenti. Et comme le10sport.com vous l’avait expliqué, l’ancien du Real Madrid ne viendra pas tandis que Christophe Galtier se rapproche. L’entraîneur de l’OGC Nice serait la priorité de Luis Campos qui l’apprécie énormément depuis leur collaboration au LOSC. Reste maintenant à convaincre le Qatar que l’option Galtier est la bonne pour l’entraîneur du PSG et par la suite, il faudra trouver un accord avec Nice, qui avait d’ailleurs dernièrement prévenu les Parisiens par l’intermédiaire de Julien Fournier, le directeur sportif.

Aucun cadeau de Nice

Ce mercredi, c’est Nice Matin qui a fait un point sur le feuilleton Christophe Galtier. Et comme expliqué par le quotidien régional, l’OGC Nice n’entendrait faire aucun cadeau au PSG, ni à son entraîneur. Il faudra donc mettre la main à la poche pour le transfert du natif de Marseille. Pour autant, chez les Aiglons, on ne devrait pas vraiment regretter Galtier. En effet, aujourd’hui, il existerait une véritable cassure entre le technicien et sa direction, notamment Julien Fournier, mais également avec son vestiaire. Alors que quelques joueurs de l’OGC Nice s’inquièteraient de ce possible départ de Christophe Galtier, une grande partie du vestiaire ne considérerait pas cela comme une catastrophe.

