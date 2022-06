Foot - PSG

PSG : Christophe Galtier en Ligue des Champions, ça donne quoi ?

Publié le 15 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Si Zinedine Zidane est la priorité du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino comme entraîneur du PSG, Luis Campos fait lui le forcing pour installer Christophe Galtier sur le banc de touche. Actuellement à l’OGC Nice, le natif de Marseille pourrait donc bien prendre les commandes du club de la capitale dans les semaines à venir. Sa principale mission sera bien évidemment de mener le PSG vers les sommets en Europe et remporter la Ligue des Champions. Toutefois, entre Galtier et la C1, l’histoire a été plutôt compliquée jusqu’à présent.

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, l’heure de la séparation est imminente. Après un an et demi sur le banc de touche parisien et malgré encore un an de contrat, l’Argentin va prochainement être remercié. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les recherches sont lancées pour savoir qui sera le prochain entraîneur des champions de France. Si une surprise est encore possible, cela se jouerait avant tout entre deux hommes pour le poste d’entraîneur du PSG : Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Ce n’est pas un secret, le premier est la priorité du Qatar pour prendre les commandes à Paris. Beaucoup ont d’ailleurs annoncé une arrivée imminente de Zidane, une information toutefois démentie par l’agent de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Et comme le10sport.com vous l’a expliqué, c’est plus Christophe Galtier qui se rapproche du Parc des Princes. Ce dernier, actuellement en poste à l’OGC Nice, apparait comme la priorité de Luis Campos, qui l’a connu du côté du LOSC. Le nouveau conseiller sportif du PSG ferait ainsi le forcing pour faire venir Galtier qui pourrait bien être le prochain entraîneur parisien. C’est donc sur lui que la pression pourrait être afin d’enfin remporter la Ligue des Champions. Depuis 2011, QSI n’ambitionne que cela : être sur le toit de l’Europe. Et jusqu’à présent, cela n’a jamais été possible. En 2020, le PSG avait touché son rêve du doigt, échouant en finale. En 2021, c’est en demi-finale que le parcours s’est arrêté et cette saison, cela a été un fiasco avec l’échec face au Real Madrid dès les huitièmes de finale.

Mercato - PSG : Nouvelle annonce improbable sur l'avenir de Christophe Galtier https://t.co/YboJcwLo6C pic.twitter.com/CYdWHpGFMm — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Un parcours pas glorieux en Europe

Christophe Galtier pourrait donc avoir la lourde tâche de faire oublier cet affront en Ligue des Champions. Mais l’actuel entraîneur de l’OGC Nice a-t-il les épaules pour mener le PSG sur le toit de l’Europe ? Jusqu’à présent, Galtier n’a disputé qu’une seule campagne de Ligue des Champions, c’était avec le LOSC lors de la saison 2019-2020. Et pour les Dogues, cela n’a clairement pas été une réussite puisqu’au terme de la phase de poules, où le club nordiste était avec l’Ajax Amsterdam, Chelsea et Valence, le LOSC a terminé à la 4ème et dernière place de son groupe avec seulement un petit point glané face aux Espagnols. Pour Christophe Galtier, l’aventure en Ligue des Champions a ainsi été décevante.



Quid également des autres expériences européennes de Christophe Galtier ? Lors de la saison 2013-2014, avec l’ASSE, il est éliminé en barrages de l’Europa League contre Esbjerg. La saison suivante, il termine dernier de son groupe d’Europa League avec 4 points. Pour l’exercice 2015-2016, avec Galtier, les Verts réussissent à passer les poules avant d’être éliminés en seizièmes de finale contre Bâle. Lors de la saison 2016-2017, l’ASSE atteint encore les seizièmes de finale, mais chute cette fois face à Manchester United. Christophe Galtier rejoint ensuite le LOSC. Et après la campagne de Ligue des Champions 2019-2020, l’année d’après, les Dogues se retrouve en Europa League et l’entraîneur natif de Marseille se fait encore sortir en seizièmes de finale face à l’Ajax Amsterdam. A voir maintenant ce que cela pourrait donner avec le PSG…