Mercato : Comment le transfert de Neymar a coulé le FC Barcelone

Publié le 15 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Le départ de Neymar à l’été 2017 a laissé d’énormes séquelles du côté du FC Barcelone. En effet, le club culé n’a depuis cessé de se montrer actif sur le marché des transferts en dépensant presque 1Md€ pour renforcer un effectif qui s’est ironiquement affaibli en raison de mauvais choix sur le marché des transferts de la part de l’ancienne direction du FC Barcelone. Retour sur une descente aux enfers.

La fin de l’idylle entre Neymar et le FC Barcelone a été rude. Et pourtant, à l’été 2016, soit un an avant son transfert XXL au PSG, la star auriverde prolongeait son contrat qui courrait alors jusqu’en 2018 à une date ultérieure, à savoir juin 2021. Force est de constater que l’histoire s’est déroulée autrement puisqu’au final, Neymar a rejoint le PSG par le paiement de la clause libératoire de 222M€ qui figurait dans son contrat au FC Barcelone. Depuis, les clauses libératoires des joueurs du Barça et du Real Madrid sont bien plus importantes et atteignent parfois le milliard d’euros. D’après différents médias, Neymar refusait de continuer à être dans l’ombre de Lionel Messi alors qu’il avait été l’artisan de la remontada face au PSG en 1/8ème de finale retour quelques mois plus tôt et que dans la presse espagnole, il n’y en avait que pour Lionel Messi. Ayant empoché la coquette somme de 222M€, le comité de direction blaugrana alors présidé par Josep Maria Bartomeu avait de quoi voir venir et pouvait même déniché une pépite pour succéder à Neymar. Néanmoins, cette énorme rentrée d’argent a fait tourner la tête au FC Barcelone qui n’a cessé de recruter à tout va depuis, au point de considérablement couler les finances du club, le président Joan Laporta révélant que la dette du Barça s’élevait à 1,3Md€ en août 2021. Et cette somme coïncide avec les achats post-Neymar…

363M€ de 2017 à 2018

Comme précisé ci-dessus, le FC Barcelone a récolté la somme de 222M€ avec la vente de Neymar. Pour celui qui était pressenti pour être le successeur poste pour poste, il aura fallu que le FC Barcelone lâche tout de même 115M€ pour le transfert d’Ousmane Dembélé qui sortait d’une saison pleine avec le Borussia Dortmund. En outre, le Barça a par la suite déboursé 40M€ pour Paulinho, 34M€ pour Nelson Semedo et à chaque fois une indemnité de transfert de 12M€ pour Gerard Deulofeu et Yerry Mina au mercato hivernal de 2018. C’est d’ailleurs à cette période précise que le FC Barcelone pensait à trouver le successeur d’Andrés Iniesta, qui faisait ses adieux au Camp Nou au printemps 2018, en recrutant Philippe Coutinho pour la somme de 150M€. Finalement, Coutinho n’a été autre qu’un flop et évolue désormais à Aston Villa. En seulement quelques mois, le FC Barcelone a dépensé 363M€ et ce n’était que le début…

128M€ à l’été 2018

Voyant que la forme physique et les blessures d’Ousmane Dembélé se sont répétées au fil de sa première saison au FC Barcelone, les dirigeants du Barça ont tenté un coup avec Malcom, qui évoluait aux Girondins de Bordeaux en transmettant une offre de 41M€ au pensionnaire de Ligue 1 de l’époque, le club girondin ayant été relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine. Les recrutements de Clément Lenglet (35M€), d’Arthur (32M€) et d’Arturo Vidal (20M€) ont fait augmenter l’addition à 128M€ pour le mercato estival de 2018. En seulement un an après le départ de Neymar pour le PSG, le Barça affichait déjà des dépenses s’élevant à 491M€, soit un demi-milliard d’euros.

La folie Griezmann, l’investissement De Jong, le pansement Braithwaite… Une année à 280M€ !

Un an après le documentaire La Decision produit pas la société de Gerard Piqué, à savoir Kosmos, Antoine Griezmann débarquait finalement au FC Barcelone à l’été 2019 pour la coquette somme de 120M€. Mais ce n’est pas du tout, dès l’hiver 2019, le FC Barcelone avait pris de vitesse le PSG et Manchester City en s’attachant les services de Frenkie de Jong, une fois la saison terminée, grâce à une indemnité de transfert de 75M€ convenue avec l’Ajax Amsterdam. À ces dépenses se sont ajoutés les transferts de Neto pour 30M€, Junior Firpo pour 20M€ et Emerson Palmieri pour 15M€. Sans oublier le joker médical qu’a été Martin Braithwaite au printemps 2020 pour 20M€. Un total de 280M€ et de 771M€ depuis le transfert de Neymar.

152M€ depuis le début du Covid-19