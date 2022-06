Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos reprend un dossier de Neymar

Publié le 12 juin 2022 à 21h30 par Thomas Bourseau

Il y a un peu moins d’un an, Neymar proposait le nom de Richarlison à Leonardo et à la direction du PSG dans le cadre de l’éventuel remplacement de Kylian Mbappé. Finalement, le Français est resté et Leonardo n’est plus, mais Luis Campos n’aurait pas écarté cette idée à en croire la presse anglaise…

À la toute fin du mercato estival de 2021, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG. En effet, comme il l’a lui-même fait savoir au fil de la saison par le biais d’interviews pour L’Équipe et RMC Sport, sa volonté première était de plier bagage à un an de l’expiration de son ancien contrat. Le Real Madrid était prêt à l’accueillir et aurait dégainé une voire deux offres en août dernier, en vain, puisque le PSG s’est montré intraitable en repoussant les propositions en question encourant le risque de perdre Mbappé cet été à la toute fin de son contrat. Finalement, Kylian Mbappé a signé une prolongation pour les trois prochaines saisons. Cependant, RMC Sport dévoilait en août dernier que Neymar avait soufflé le nom de son compatriote brésilien Richarlison à Leonardo et au comité de direction du PSG pour le remplacement de Kylian Mbappé. Malgré le fait que la situation soit totalement différente puisque Leonardo n’est plus en poste, que Mbappé a prolongé et qu’il n’est pas nécessaire pour le moment d’injecter du sang neuf dans un secteur offensif bien garni, le PSG s’intéresserait à nouveau à Richarlison.

Everton want more than £50million for Tottenham target Richarlison with Real Madrid and PSG also interested | @SamiMokbel81_DM https://t.co/K9MvLFqDEi — MailOnline Sport (@MailSport) June 12, 2022

Luis Campos reprendrait en main le dossier Richarlison, mais…