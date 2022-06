Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale attend Campos pour De Ligt

Publié le 14 juin 2022 à 21h10 par Axel Cornic

Matthijs de Ligt semble être l’une des nouvelles cibles de Luis Campos, clairement décidé à renforcer la défense du Paris Saint-Germain. Les négociations compliquées entre le Néerlandais et la Juventus pour une prolongation pourraient faciliter un départ, mais cette situation ne semble pas seulement avoir attiré l’attention du PSG.

Qui accompagnera Marquinhos et Sergio Ramos la saison prochaine ? La défense pourrait être l’un des secteurs du Paris Saint-Germain les plus touchés par le mercato estival, avec notamment Abdou Diallo et Thilo Kehrer qui sont poussés vers la sortie. Presnel Kimpembe pourrait également claquer la porte, puisque lors d’une conférence de presse avec l’équipe de France, il a émis quelques doutes au sujet de son avenir. « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière » a déclaré le défenseur formé au PSG. « Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement ». Pour pallier ces départs, Luis Campos se serait notamment tourné vers la Serie A, avec notamment une ancienne piste du PSG.

