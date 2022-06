Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une photo de Campos avec un grand entraîneur affole le mercato

Publié le 14 juin 2022 à 19h45 par Arthur Montagne

Alors que les rumeurs concernant la succession de Mauricio Pochettino continuent d'affluer, une photo fait grand bruit. En effet, Luis Campos a été aperçu aux côtés de Massimiliano Allegri devant un grand hôtel à Monaco. Et compte tenu du contexte actuel et de la recherche d'un nouvel entraîneur au PSG, ce cliché n'est pas passé inaperçu bien que la presse italienne assure que l'entraîneur de la Juventus a peu de chance de bouger.

Le nom de l'entraîneur du PSG pour la saison prochaine n'est toujours pas connu. Et pour cause, alors que Mauricio Pochettino sera démis de ses fonctions dans les prochains, deux noms reviennent avec insistance à savoir Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c'est d'ailleurs l'entraîneur de l'OGC Nice qui est le mieux placé pour s'asseoir sur le banc du PSG. Certains médias ont également évoqué la possibilité d'une troisième piste mystérieuse. Un entraîneur dont le nom aurait très peu circulé ces dernières semaines dans les médias.

Massimiliano Allegri pris en photo aux côtés de Luis Campos, nouveau directeur sportif du PSG. (@S_diaby5) pic.twitter.com/5P9pvGC6p0 — Juventus FR (@Juve_France) June 14, 2022

Campos a rencontré Allegri