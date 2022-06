Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a enfin le feu vert pour son nouvel attaquant

Publié le 14 juin 2022 à 13h30 par Axel Cornic

Considéré comme l’un des grands talents de la nouvelle génération du football italien Gianluca Scamacca devrait quitter Sassuolo au cours de ce mercato estival. Plusieurs clubs auraient déjà commencé à tisser leur toile autour de lui et c’est notamment le cas du PSG, où le nouveau venu Luis Campos semble être l’un de ses grands fans.

Avec la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’est assuré au moins pour une saison de plus l’un des trios offensifs les plus intéressant au monde. Cela ne devrait toutefois pas empêcher Luis Campos de recruter en attaque, surtout si les rumeurs de départ autour de Neymar se confirment d’ici la fin du mercato estival. Le nouveau boss du recrutement parisien a ainsi activé une piste assez surprenante selon les médias italiens, qui parlent depuis quelques jours d’un intérêt prononcé du PSG pour Gianluca Scamacca. Peu connu en dehors de la Serie A, le jeune attaquant est pressenti pour devenir le nouveau numéro 9 de la Squadra Azzurra dans les années à venir.

Mercato - PSG : Qui est Gianluca Scamacca, la nouvelle piste offensive de Campos ? https://t.co/HZ4oEDlRnG pic.twitter.com/fXYUl7TX1S — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 9, 2022

Sassuolo est à l’écoute des offres pour Scamacca

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le PSG continue de suivre Gianluca Scamacca, avec Sassuolo qui serait désormais à l’écoute de toutes les offres. Les Neroverdi se sont en effet prémuni en bouclant déjà l’arrivée d’Agustin Alvarez, attaquant de Peñarol. Désormais, leur intention serait de trouver le meilleur accord pour la vente de Scamacca, que le site spécialisé Transfermarkt évalue actuellement à près de 30M€. A noter toutefois que le PSG n’est pas le seul club sur les traces de l’Italien, puisqu’Arsenal et le Borussia Dortmund souhaiteraient également tenter leur chance au cours de ce mercato. En Italie, ce sont l’AS Roma, l’AC Milan et la Juventus qui pourraient venir mettre des bâtons dans les roues du PSG.

Un profil qui manque au PSG ?

Bien moins connu que ses possibles futurs compères de l’attaque parisienne, Gianluca Scamacca possède quelques atouts indéniables, qui ont forcément dû taper dans l’œil de Luis Campos. Avec son 1m95, il est connu pour être un attaquant physique, jouant souvent un rôle de pivot pour son équipe. Actuellement, le Paris Saint-Germain ne possède pas ce genre de profil, qui pourrait d’ailleurs être précieux dans l’optique d’un jeu de profondeur ! Scamacca pourrait en effet libérer énormément d’espaces pour un Kylian Mbappé, un Neymar ou même un Lionel Messi, qui pourront faire parler leur vitesse.