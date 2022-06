Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace débarque pour Campos dans le dossier Scamacca

Publié le 11 juin 2022 à 23h10 par La rédaction

A la recherche de la perle rare pour renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à Gianluca Scamacca. Auteur d’une grande saison Sassuolo, l’international italien aurait tapé dans l’œil de la cellule de recrutement parisienne. Cependant, le Milan AC le suivrait également de près, et pourrait payer les 50M€ que son club demande.

Le secteur offensif du Paris Saint-Germain pourrait subir quelques changements lors du mercato estival. En effet, Angel Di Maria n’évoluera plus sous le maillot du club de la capitale, qu’il a quitté librement, tandis que Mauro Icardi sera poussé vers la sortie. A la recherche de joueurs pouvant une plus-value à l’effectif, Luis Camposs’intéresserait alors à Gianluca Scamacca. Auteur de 16 buts en 36 rencontres de Serie A, l’attaquant de Sassuolo est l’une des révélations de la saison. Cependant, un cador italien pourrait faire de l'ombre du PSG, et serait prêt à faire une grosse offre.

Le Milan AC s’intéresse à Scamacca