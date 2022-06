Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le transfert de Christopher Nkunku, le prix est révélé

Publié le 11 juin 2022 à 22h10 par La rédaction

Auteur d’une excellente saison, Christopher Nkunku possède des prétendants en vue du mercato estival, dont le Paris Saint-Germain, qui aimerait le rapatrier au sein de son club formateur. Cependant, Leipzig compterait bien conserver le Français, et ne serait pas enclin à le vendre, bien qu'une offre de 150M€ pourrait faire changer les Allemands d’avis.

Arrivé à Leipzig lors du mercato estival 2019, Christopher Nkunku semble être passé dans une autre dimension cette saison. Avec 35 buts et 20 passes décisives en 52 rencontres, l’attaquant a été l’un des joueurs les plus prolifiques d’Europe, ce qui lui a même donné la possibilité d’intégrer l’équipe de France. Les performances du natif de Lagny-sur-Marne ont forcément attiré les convoitises, et le Real Madrid ainsi que le Paris Saint-Germain souhaiteraient s'offrir les services du joueur de 24 ans. Le club de la capitale verrait d’un bon œil le retour de son Titi afin de renforcer son secteur offensif, qui a déjà perdu Angel Di Maria, et pourrait également enregistrer le départ de Mauro Icardi. Cependant, Leipzig ne compte pas le brader.

Mercato - PSG : Le dénouement approche pour Paul Pogba https://t.co/63GxVJnpU5 pic.twitter.com/iypVF549Z9 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 11, 2022

Pour Nkunku, ce sera 150M€ minimum