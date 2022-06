Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos tente un coup de poker pour Skriniar

Publié le 14 juin 2022 à 10h30 par Axel Cornic

Véritable pilier de l’Inter depuis plusieurs années, Milan Skriniar semble avoir tapé dans l’œil de Luis Campos, le nouveau patron du sportif au Paris Saint-Germain. La presse italienne évoque pourtant des désaccords entre les deux clubs, avec les Nerazzurri qui semblent déterminés à tirer le maximum d’argent possible du transfert de leur défenseur...

Il y aura du changement à tous les étages cet été au Paris Saint-Germain ! La prolongation de Kylian Mbappé n’est que le premier pas vers un nouveau projet lancé par QSI et qui s’appuiera en grande partie sur Luis Campos. Ancien du LOSC et de l’AS Monaco, le Portugais a tout récemment rejoint le PSG et semble déjà être au travail pour mettre en place l’équipe de la saison prochaine. Le dossier le plus chaud concerne l’identité du successeur de Mauricio Pochettino, dont nous vous annonçons le départ depuis l’automne 2021 déjà. RMC Sport et Europe 1 ont annoncé que c’est Zinedine Zidane qui pourrait débarquer au PSG, mais selon nos informations c’est un autre entraineur qui s’approche, en la personne de Christophe Galtier. Les prochains jours pourraient nous apporter plus de précisions, mais l’infatigable nouveau patron du sportif semble également travailler sur d’autres pistes.

Skriniar, le successeur de Kimpembe ?

En Italie, on s’emballe depuis quelques jours autour de récents voyages de Luis Campos à Milan, où il aurait activé plusieurs pistes de tout premier choix. C’est le cas avec Milan Skriniar, véritable star de la Serie A et l’un des meilleurs défenseurs du championnat depuis son explosion à l’Inter. Avec le possible départ de Presnel Kimpembe, c’est le Slovaque donc qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, mais d’autres clubs auraient été alertés par sa situation. La Gazzetta dello Sport explique en effet que si la piste parisienne semble pour le moment être la plus concrète, Skriniar serait également dans le viseur de Thomas Tuchel à Chelsea.

L’Inter réclame 80M€, le PSG propose Kehrer