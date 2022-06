Foot - Mercato - PSG

Mercato : De Ligt, Skriniar... Luis Campos veut révolutionner la défense du PSG

Publié le 14 juin 2022 à 12h30 par Axel Cornic

Alors que de nombreuses stars sont annoncés pour renforcer le milieu et l’attaque du Paris Saint-Germain, c’est bien la défense qui semble inquiéter Luis Campos en ce mercato estival. Le nouveau boss du recrutement au PSG multiplie en effet les pistes dans ce secteur et serait décidé à frapper au moins un gros coup, avec une star mondiale.

Comme avant chaque fenêtre de transferts, le Paris Saint-Germain nourrit de grandes ambitions. La prolongation de Kylian Mbappé n’est en effet que le premier coup d’un été qui s’annonce une nouvelle fois très chaud, avec des changements qui se préparent à quasiment tous les postes. Ousmane Dembélé pourrait en effet être la nouvelle recrue star à 0€ du PSG, tandis qu’au milieu on parle de Frenkie de Jong ou encore de Paul Pogba, même si ce dernier semble se diriger vers un retour à la Juventus. Mais c’est bien la défense centrale qui pourrait connaitre la plus grande révolution ! Annoncé sur le départ, Sergio Ramos devrait finalement aller au bout de son contrat avec le PSG, tandis que le capitaine Marquinhos sera sans aucun doute l’un des piliers du nouveau projet. Mais derrière personne n’est à l’abri et Luis Campos semble avoir une idée derrière la tête.

Mercato - PSG : Zinedine Zidane réclame un recrutement colossal au Qatar https://t.co/M0uOhlswnH pic.twitter.com/w9xOP5ykio — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Une refonte sociale de la défense ?

Si l’on considéré Thilo Kehrer comme un défenseur central, son poste de formation, ils pourraient bien être 3 à quitter le Paris Saint-Germain cet été. L’Allemand ne semble plus avoir sa place et en Italie on assure qu’il aurait été proposé à l’Inter. Son coéquipier Abdou Diallo est également poussé vers la sortie, même si lui aussi a plus évolué à un poste de latéral que de central depuis son arrivée au PSG. Mais c’est surtout Presnel Kimpembe qui pourrait quitter le navire ! Actuellement avec l’équipe de France, le titi parisien a en effet ouvert la porte à un départ lors d’une conférence de presse, expliquant vouloir rencontrer la nouvelle direction du club.

Campos regarde les stars de Serie A