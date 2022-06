Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte se ferme pour le transfert de Pablo Sarabia

Publié le 14 juin 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau

Alors qu’il pourrait bien faire partie des belles ventes estivales du PSG, une porte de sortie se fermerait pour Pablo Sarabia. En grande partie pour des raisons financières, le FC Séville ne pourrait pas accueillir son ancien attaquant, passé par le club entre 2016 et 2019. Explications.

Avec le recrutement de Lionel Messi l’été dernier et finalement la prolongation de contrat de Kylian Mbappé le 21 mai, les places sont chères au sein de l’attaque du PSG. Pablo Sarabia en a déjà fait l’expérience l’été dernier lorsqu’il fut poussé vers la sortie et prêté pour l’intégralité de l’exercice au Sporting Lisbonne. De retour au PSG, Sarabia ne devrait pas s’y éterniser puisque le conseiller football Luis Campos et Antero Henrique, qui se chargerait officieusement des ventes pour cet été, compteraient sceller son départ. Un retour au FC Séville a dernièrement été évoqué dans la presse.

⚽ Sarabia conclue un mouvement 🇪🇸 beaucoup trop rapide pour 🇨🇿#UNL #NationsLeague #ESPCZE pic.twitter.com/UU4fba8dXi — UEFA Nations League 🇫🇷 (@EURO2024FRA) June 14, 2022

Pablo Sarabia, trop cher pour le FC Séville ?