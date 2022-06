Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé répond à Tchouaméni après son transfert au Real Madrid

Publié le 15 juin 2022 à 10h15 par Bernard Colas

Courtisé par le PSG, Aurélien Tchouameni a finalement préféré rejoindre le Real Madrid, alors que Kylian Mbappé a tenté de convaincre son compatriote de le rejoindre du côté du Parc des Princes. Sur Instagram, le désormais ex-joueur de l’AS Monaco n’a pas caché sa satisfaction après son transfert, et la réponse de Kylian Mbappé n’a pas manqué de faire réagir.

Après avoir brillé à l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni va désormais tenter de s’imposer au Real Madrid. Malgré l’intérêt du PSG et de Liverpool, l’international français a choisi la Casa Blanca pour la suite de sa carrière, alors que Kylian Mbappé avait pourtant fait le forcing pour le convaincre de le rejoindre à Paris. « Kylian a décidé de rester au PSG, sachant que j’allais certainement quitter Monaco. Il voulait savoir si je pouvais aller au PSG, mais je lui ai dit que ma première option était le Real Madrid et il l’a parfaitement compris », a avoué ce mardi Tchouameni au cours de sa conférence de presse. À l’issue de celle-ci, Kylian Mbappé a commenté le transfert de son coéquipier en équipe de France.

📲👀 Mbappé reacciona al fichaje de Tchouaméni por el Real Madrid🗨️ El francés deja este comentario en la cuenta de Instagram de su compañero de selección pic.twitter.com/wgKUtXqaVi — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 14, 2022

Les félicitations de Kylian Mbappé