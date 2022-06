Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG dévoile la raison qui a convaincu Mbappé !

Publié le 15 juin 2022 à 5h00 par Arthur Montagne

Depuis quelques semaines, le suspens a pris fin. En effet, après de longues semaines d'attentes, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG où il est désormais lié jusqu'en 2025. Un choix qui n'a pas manqué d'être commenté et critiqué, certains observateurs, notamment en Espagne, estimant que Kylian Mbappé avait été guidé par l'argent. Mais Jean-Claude Blanc, directeur général du PSG, a une autre explication.

C'est un feuilleton qui a animé le monde du football pendant de très longs mois. En effet, l'été dernier, Kylian Mbappé avait réclamé son départ du PSG afin de s'engager avec le Real Madrid à un an de la fin de son contrat. Cependant, le club de la capitale s'était opposé à toutes les offres, laissant planer la menace d'un départ libre de son attaquant. Finalement, après avoir longtemps été annoncé du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger au PSG jusqu'en 2025. Un revirement de situation commentée par Jean-Claude Blanc, directeur général du PSG.

«Il est très sincère lorsqu’il parle de ce côté patriotique»