Mercato : Le Qatar n’est pas prêt de lâcher le PSG !

Publié le 15 juin 2022 à 4h00 par La rédaction

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec l'arrivée de nouveaux propriétaires. Qatar Sports Investment, le fonds d'investissement de l'Etat du Qatar, rachète effectivement le club parisien. Toutefois, 11 ans après l'arrivée des Qataris, des doutes existent sur leur avenir à Paris, notamment à l'approche de la Coupe du monde en fin d'année. Mais Jean-Claude Blanc, directeur général du PSG, se montre rassurant.

L'avenir du Qatar au PSG est un sujet qui prend de l'ampleur. Et pour cause, lorsque QSI rachète le club de la capitale en 2011, une stratégie de soft power est mise en place afin que les Qataris montrent leur capacité à l'approche du Mondial sur leurs terres en 2022. Et cette Coupe du monde approche à grands pas puisqu'elle se déroulera en fin d'année. Quid donc d'un désengagement du Qatar à partir de 2023 ? « J’ai zéro indication dans ce sens-là (d'un désengagement, ndlr), et l’envie de construire pour longtemps à Paris a été affirmée plusieurs fois par Nasser (Al-Khelaïfi). On est en train de construire un centre d’entraînement absolument extraordinaire à côté de Paris. Il sera livré dans un an, en 2023 », assure toutefois Jean-Claude Blanc, pour le podcast Pause . Le directeur général du PSG laisse donc entendre que QSI n'a pas prévu de stopper ses investissements au sein du club parisien, bien au contraire.

Le message rassurant de Jean-Claude Blanc