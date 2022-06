Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un chantier colossal attend Luis Campos… loin du PSG

Publié le 15 juin 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Luis Campos est le nouveau conseiller sportif du PSG. Le Portugais aura ainsi en charge le mercato estival du club de la capitale, notamment dans le sens des arrivées. Toutefois, Campos n’appartient pas uniquement au PSG. En tant que conseiller, il travaille également avec le Celta Vigo où un énorme chantier l’attend en plus de celui des champions de France.

La reconstruction du PSG a donc débuté avec la nomination de Luis Campos. Tandis que Leonardo a été remercié de son poste de directeur sportif, c’est le Portugais qui s’est vu confier les clés du sportif au sein du club de la capitale. « Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », expliquait alors Campos lors de son officialisation au PSG. Toutefois, l’ancien du LOSC n’est pas un salarié à part entière des champions de France. Ainsi, en parallèle, Luis Campos reste également le conseiller du Celta Vigo en Espagne. Et alors qu’il aura énormément à faire pour remodeler le PSG, le chantier s’annonce également très gros du côté du club espagnol où de nombreuses questions devront être résolues dans les semaines à venir.

Reconstruire le PSG... et le Celta Vigo !