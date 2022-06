Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une dépense à 15M€ est confirmée pour le Qatar

Publié le 15 juin 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme prévu, le PSG s’apprête à acter le limogeage de Mauricio Pochettino et de l’ensemble de son staff technique à un an de la fin de leur contrat au Parc des Princes. Et la note totale va s’élever à hauteur de 15M€ du côté de Doha pour clore le chapitre Pochettino.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est bientôt la fin ! L’entraîneur argentin n’a pas réussi à convaincre depuis sa nomination sur le banc du club du club de la capitale en janvier 2021 après le départ de Thomas Tuchel, et son histoire au PSG va donc toucher à sa fin. Le Parisien a indiqué mardi soir qu’un accord de séparation aurait été convenue entre Mauricio Pochettino et son staff ainsi que les dirigeants du PSG, et L’Equipe confirme cette tendance dans ses colonnes du jour.

Le départ de Pochettino va coûter 15M€

Le quotidien sportif annonce que cette indemnité de départ pour Mauricio Pochettino et l’ensemble de son staff, dont le contrat courait initialement jusqu’en juin 2023 avec le PSG, atteindra les 15M€. Pochettino sera donc accompagné dans son départ par ses fidèles adjoints Miguel D’Agostino et Jesus Perez, de son entraîneur des gardiens, Toni Jimenez, et de son fils préparateur physique, Sebastiano Pochettino.