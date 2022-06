Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre pour Galtier

Publié le 15 juin 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Ciblé en priorité par Luis Campos pour le poste d’entraîneur du PSG cet été alors que Mauricio Pochettino va être limogé, Christophe Galtier aurait également une ouverture en or pour la succession de Didier Deschamps en équipe de France à en croire les propos de Daniel Riolo.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Christophe Galtier reste le grand favori pour le poste d’entraîneur du PSG cet été puisqu’il est fortement désiré par Luis Campos et que Zinedine Zidane, malgré toutes les spéculations à ce sujet, n’a jamais fait l’objet d’un accord de principe avec le Qatar. Mais il semblerait malgré tout que le PSG ne soit pas la seule option de Galtier…

Mercato - PSG : Riolo en remet une couche sur l’arrivée de Zidane https://t.co/Nnci4gE5nk pic.twitter.com/azARSIdrsC — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 14, 2022

Riolo voit Galtier en équipe de France