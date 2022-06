Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG pourrait relancer le feuilleton Frenkie de Jong

Publié le 14 juin 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 14 juin 2022 à 18h31

Alors que le PSG se prépare à de gros changements cet été, l’entrejeu va notamment être l’un des chantiers de Luis Campos, où Marco Verratti est le seul à apparaître comme un élément indispensable. Parmi les noms évoqués dans la capitale, on retrouve notamment Frenkie De Jong, dont le départ est envisagé au FC Barcelone afin de renflouer les caisses. Un intérêt confirmé, bien que Manchester United reste en pole dans le dossier.

À Paris, l’entrejeu fait défaut depuis de nombreuses années. Seul Marco Verratti apparaît comme un élément indispensable, alors que le PSG pensait régler ses problèmes l'été dernier avec Georginio Wijnaldum, arrivé libre en provenance de Liverpool mais qui ne s’est pas imposé dans la capitale. Danilo Pereira, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante, et en attendant, Luis Campos est à la recherche de renforts dans ce secteur de jeu. Alors qu’Aurélien Tchouameni a recalé le PSG pour s’engager au Real Madrid, le nouveau conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi multiplie les pistes et songerait notamment à Seko Fofana (RC Lens), Renato Sanches (LOSC), João Palhinha (Sporting Portugal), Ederson (Salernitana) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). La situation de Frenkie De Jong retiendrait également l’attention du Paris Saint-Germain.

Sur le départ, De Jong ne laisse pas indifférent le PSG

Considéré comme une priorité en 2019, Frenkie de Jong avait finalement privilégié l’offre du FC Barcelone malgré l’intérêt parisien, mais aujourd’hui, un départ est clairement à l’ordre du jour pour l’international néerlandais. Si Xavi apprécie le joueur, le club culé songe à s’en séparer afin de renflouer ses caisses, et l’entraîneur blaugrana se serait fait une raison, à condition d’obtenir un remplaçant digne de son nom. Le Barça a déjà bougé ses pions sur le marché en faisant savoir aux autres cadors la situation de Frenkie de Jong, et d’après ESPN , le PSG s’est montré intéressé. Il y a quelques semaines, Le Parisien annonçait que le joueur de 25 ans rêvait d’évoluer un jour avec Kylian Mbappé, de quoi placer le club de la capitale dans une bonne position dans ce dossier, mais pas assez pour être favori.

Manchester United reste favori, mais craint les exigences du Barça