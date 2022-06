Foot - Mercato

Mercato : Après Haaland et Tchouaméni, le top 10 des gros transferts de l’été

Publié le 14 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Le mercato est enfin lancé et certaines opérations ont déjà eu lieu sur le marché. Mais bien d’autres gros noms ont ouvertement ou en privé fait part de leur volonté de se lancer un nouveau challenge. De quoi permettre au 10sport.com de faire un point sur les éventuelles grandes opérations de ce mercato estival de 2021.

Depuis vendredi, le mercato estival a officiellement ouvert ses portes. À ce jour, plusieurs gros feuilletons qui ont fait couler beaucoup d’encre dans la presse ont déjà trouvé leurs épilogues. C’est en effet le cas de Kylian Mbappé qui a pris la décision de prolonger son contrat au PSG le 21 mai dernier et ce, jusqu’en juin 2025. Mais également d’Aurélien Tchouaméni qui a rejoint le Real Madrid pour une indemnité de transfert globale, comprenant les bonus, avoisinant les 100M€. Sans oublier le très demandé Erling Braut Haaland qui s’est livré dans la journée de lundi sur son choix de signer en faveur de Manchester City alors que le PSG, le Real Madrid et bien d’autres cadors européens étaient sur les rangs. Le Benfica Lisbonne a pour sa part officialisé le transfert de Darwin Nunez pour Liverpool. Ce qui fait que plusieurs dossiers sont désormais entérinés, mais il reste encore bien des stars pour lesquelles l’avenir n’est pas tout tracé à l’instant T. Le10sport.com vous propose de faire un petit tour d’horizon pour ce mercato estival inédit puisque le Mondial au Qatar, qui aura lieu en novembre prochain, devrait influencer la décision des joueurs.

Milan Skriniar

En milieu de semaine dernière, Le Parisien dévoilait un intérêt concret du PSG pour Milan Skriniar. Le nouveau conseiller football du club de la capitale, en la personne de Luis Campos, ferait même de Skriniar sa grosse priorité pour renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain d’après L’Équipe , qui révélait des discussions vieilles de plus de trois semaines. Cependant, les demandes financières de l’Inter pour l’international slovaque de 27 ans, bien qu’il ne dispose d’un contrat courant que jusqu’en juin 2023, sont importantes et dépasseraient les 50M€. Hormis le PSG, Skriniar figurerait dans les petits papiers de Thomas Tuchel du côté de Chelsea.

Sadio Mané

Avant la finale de la Ligue des champions qui s’est déroulée le 28 mai dernier au Stade de France et qui a vu le Real Madrid l’emporter sur Liverpool, Sadio Mané affirmait qu’il donnerait des nouvelles sur son avenir après la finale. Néanmoins, depuis, Mané n’a fait qu’ouvrir la porte à l’OM et laisser traîner des indices sur un potentiel départ de Liverpool où son contrat court jusqu’en juin 2023. En coulisse, le PSG serait totalement dépassé par le Bayern Munich dans la course à la signature de l’ailier de Jürgen Klopp chez les Reds et son transfert pour le Bayern Munich pourrait avoir lieu dans les prochaines pour une indemnité de transfert se rapprochant des 50M€ réclamés par Liverpool.

Robert Lewandowski

Plutôt discret dans la presse, Robert Lewandowski est allé à l’encontre de ses habitudes dernièrement en déclarant à plusieurs reprises vouloir tourner la page Bayern Munich en faisant le choix de clore un chapitre long de huit saisons. Le FC Barcelone serait la priorité de l’international polonais et ce sentiment serait totalement partagé par le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta. Néanmoins, comme le président de la Liga Javier Tebas l’a dernièrement confié, les finances actuelles du FC Barcelone empêcheraient le club culé de mener à bien une telle opération.

Paul Pogba

Contrairement aux joueurs évoqués ci-dessus, Paul Pogba est contractuellement parlant libre comme l’air et se trouve dans la capacité de s’engager avec le club de son choix. Alors qu’il fut un temps lié au PSG, le départ de Leonardo de la direction sportive du Paris Saint-Germain semblerait lui avoir définitivement fermé les portes parisiennes. Un retour à la Juventus serait de plus en plus probable à en croire les informations parues dans la presse italienne qui a, par le biais de Calciomercato.com , déjà fait part de la volonté de Pogba de retrouver son ancien domicile à Turin à « l’ombre du Mole ».

Frenkie de Jong

En plein rassemblement avec les Pays-Bas depuis le début du mois de juin, Frenkie de Jong n’a cessé de communiquer sa volonté de poursuivre au FC Barcelone où son contrat n’expirera qu’en 2026. Néanmoins, la situation financière précaire dans laquelle se trouve le FC Barcelone et l’intérêt de son ancien entraîneur à l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, qui officie à Manchester United à présent, pourraient pousser De Jong vers la sortie et vers une signature chez les Red Devils . Un gros dossier qui pourrait déboucher sur le transfert de Robert Lewandowski et pas seulement…

Bernardo Silva

Comme il l’a fait savoir dernièrement lors d’une interview à la presse anglaise, Bernardo Silva avait pris en considération un départ de Manchester City en 2020 au moment où il ne jouait quasiment plus du tout sous la houlette de Pep Guardiola. La presse espagnole a récemment fait savoir que Xavi Hernandez aimerait faire de Bernardo Silva le successeur de Frenkie de Jong si ce dernier venait à partir à Manchester United ou bien à Manchester City.

Romelu Lukaku

L’enfant Romelu Lukaku revenait à la maison familiale de Chelsea l’été dernier après avoir explosé à l’Inter l’espace de deux saisons. Cependant, et bien que les premiers pas de Lukaku furent particulièrement réussis, tout a changé au fil de la saison. De quoi même reléguer l’international belge à une position de remplaçant. Un nouveau retour à l’Inter serait dans les petits papiers, mais uniquement par le biais d’un prêt de deux ans avec une option d’achat potentiellement activée à l’issue du prêt en question, la situation financière de l’Inter ne permettant pas au club nerazzurri de mener à bien un gros transfert cet été.

Paulo Dybala

Et il se pourrait que Paulo Dybala rejoigne Romelu Lukaku à l’Inter. À l’instar de Paul Pogba, le contrat de Dybala est lui aussi arrivé à expiration à la fin de cette saison à la Juventus. Grand nom de Serie A où il évolue depuis 2012, Paulo Dybala pourrait s’avérer être un très joli coup de la part de l’Inter au vu de la cote de Dybala sur le marché qui n’est âgé que de 28 ans.

Angel Di Maria

Comme Paulo Dybala, le contrat d’Angel Di Maria est arrivé à expiration au PSG. Celui qui est surnommé El Fideo a d’ailleurs fait ses adieux au Parc des princes le 21 mai dernier lors de la large victoire du PSG face au FC Metz. En pleurs, Angel Di Maria serait susceptible de combler le vide laissé par Dybala à la Juventus. Encore faudrait-il que l’agent libre décide de rejoindre Turin puisqu’il a été question d’un intérêt du FC Barcelone, une option qui plairait particulièrement à Angel Di Maria.

