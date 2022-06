Foot - Mercato

Mbappé, Dembélé, Tchouaméni… Le top 10 des Français les plus chers de l’histoire

Publié le 14 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Aurélien Tchouaméni est un joueur du Real Madrid. Et pour s’offrir l’international français, la Casa Blanca n’a pas hésité à lâcher près de 100M€. De quoi faire entrer l’ancien joueur de l’AS Monaco dans le top 10 des Français les plus chers de l’histoire. Mais qui sont les 9 autres aux côtés de Tchouaméni ? Réponse.

A défaut d’avoir Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est donc rabattu sur Aurélien Tchouaméni. Les Merengue ont toutefois dû faire face la concurrence du PSG dans ce dossier, mais la volonté de l’international français semblait claire, il voulait rejoindre le Real Madrid. Le voilà donc désormais transféré au Real Madrid et le montant a de quoi faire tourner les têtes. En effet, l’opération Tchouaméni est évaluée à 100M€, bonus compris. Un gros pactole pour l’AS Monaco et qui fait par la même occasion du milieu de terrain le 5ème joueur français le plus cher de l’histoire. Voilà le reste du classement, qui pourrait encore évoluer puisque de gros transferts sont notamment annoncés pour Christopher Nkunku (RB Leipzig) ou encore Jules Koundé (FC Séville).

10- Anthony Martial 60M€

A la 10ème place, on retrouve ainsi Anthony Martial. Lui aussi a quitté l’AS Monaco pour un montant colossal. En 2015, l’international français avait pris la direction de l’Angleterre pour rejoindre Manchester United. Une opération totale annoncée à 80M€, mais pour le moment, les Red Devils n’ont payé que 60M€. En plus des 50M€ fixes, 10M€ de bonus ont été débloqués alors que Martial a marqué plus de 25 buts. En revanche, 10M€ restent bloqués étant donné que l’attaquant n’a pas joué au moins 45 minutes en équipe de France plus de 25 fois et 10M€ sont aussi bloqués, Martial n’ayant pas encore atteint le top 10 du Ballon d’Or.

9- Tanguy Ndombele 62M€

Toujours en Angleterre, Tottenham avait fait une folie pour Tanguy Ndombele en 2019. Le milieu de terrain venait de sortir de très gros mois sous le maillot de l’OL. De quoi intéresser du beau monde à travers l’Europe. Mais au final, ce sont les Spurs qui ont raflé la mise, ayant pour cela débourser près de 62M€, auxquels peuvent s’ajouter 10M€ de bonus.

8- Thomas Lemar 72M€

Encore une grosse vente pour l’AS Monaco. Spécialiste des plus-values, le club de la Principauté a également touché le gros lot avec Thomas Lemar. En 2018, juste après la Coupe du Monde, le milieu offensif a pris la direction de l’Atlético de Madrid pour rejoindre l’effectif de Diego Simeone. Un transfert colossal annoncé à 72M€ pour Lemar.

7- Zinedine Zidane 75M€

C’est en 2001 que Zinedine Zidane a quitté la Juventus pour le Real Madrid. Un transfert retentissant qui reste encore l’un des plus cher de l’histoire. Devenant ainsi l’un des Galactiques, Zidane est acheté par la Casa Blanca pour une somme qui équivaudrait à 75M€ aujourd’hui. De quoi faire de Zizou le 7ème Français le plus cher de l’histoire.

Mercato : Pourquoi Zinedine Zidane compte bel et bien recaler le PSG https://t.co/z55AE29KTo pic.twitter.com/x71Y2MDYGb — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

6- Lucas Hernandez 80M€

Vient ensuite Lucas Hernandez. Pour lui, le Bayern Munich n’a pas hésité à sortir le chéquier et à lever sa clause libératoire. Celle-ci était alors fixée à 80M€ par l’Atlético de Madrid. Un montant record pour le club bavarois puisque Lucas Hernandez est le plus gros transfert de l’histoire du Bayern Munich.

4- Paul Pogba 105M€

Après Anthony Martial, Manchester United a également fait des folies pour Paul Pogba. En 2016, les Red Devils n’avaient alors pas regardé à la dépense pour faire revenir leur ancien joueur, alors à la Juventus. Ainsi, pour le transfert de Pogba, Manchester United aurait dépensé près de 105M€, ce qui était alors un record sur le marché des transferts à ce moment. Désormais, c’est Neymar le joueur le plus cher de l’histoire du football.

3- Antoine Griezmann 120M€

Sur le podium, on retrouve ensuite Antoine Griezmann. Impressionnant avec l’Atlético de Madrid, le Français était devenu la priorité du FC Barcelone. Et s’il avait refusé les Blaugrana à l’été 2018, ces derniers étaient revenus à la charge un an plus tard. En 2019, le Barça n’avait alors pas hésité à lâcher les 120M€ de la clause libératoire de Griezmann.

2- Ousmane Dembélé 145M€

Deuxième Français le plus cher de l’histoire : Ousmane Dembélé. En 2017, venant de perdre Neymar, parti au PSG, le FC Barcelone avait fait du joueur alors au Borussia Dortmund sa priorité pour oublier le Brésilien. Et au terme d’un long feuilleton, Dembélé avait fini par rejoindre la Catalogne pour un montant colossal d’environ 145M€.

1- Kylian Mbappé 180M€

Enfin, tout en haut de ce classement, on retrouve un certain Kylian Mbappé. En 2017, après avoir explosé à l’AS Monaco, l’international français avait alors choisi de continuer sa progression au PSG. Et le club de la capitale avait fait une folie pour lui, juste après avoir dépensé 222M€ pour Neymar. Ainsi, Mbappé est arrivé au PSG en prêt avec une obligation d’achat de 145M€. Et depuis cet été, suite à la prolongation du crack de Bondy, il faut ajouter 35M€ de bonus pour Monaco, soit donc une opération à 180M€.