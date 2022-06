Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Achraf Hakimi prêt à enflammer le mercato estival ? La réponse tombe

Publié le 13 juin 2022 à 13h30 par Bernard Colas

Recruté l’été dernier par le PSG, Achraf Hakimi s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable sous ses nouvelles couleurs. Une réussite qui n’a pas échappé à Thomas Tuchel et Chelsea. Les Blues apprécient le profil du Marocain depuis longtemps, mais pour l’heure, aucun départ n’est envisagé pour le latéral droit de 23 ans.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain pensait avoir réalisé un mercato de folie en enrôlant Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Wijnaldum, mais ces joueurs n’ont pas forcément répondu à toutes les attentes cette saison, à la différence d’Achraf Hakimi. Arrivé en provenance de l’Inter Milan pour plus de 60M€, le latéral droit marocain s’est rapidement adapté en s’imposant comme un titulaire indiscutable dans un secteur faisant défaut depuis plusieurs années au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Achraf Hakimi est appelé à s’inscrire dans la durée à Paris, mais Thomas Tuchel voudrait précipiter la fin de l’histoire entre l’international marocain et le club de la capitale.

Hakimi plaît à Chelsea, mais…