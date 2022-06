Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sadio Mané est poussé à recaler Campos et Al-Khelaïfi

Publié le 13 juin 2022 à 10h30 par Dan Marciano

Surveillé par de nombreux cadors européens, Sadio Mané est poussé à rejoindre le Bayern Munich. Sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a pris position dans ce dossier et conseillé à l'attaquant de quitter Liverpool pour rejoindre la Bundesliga. Le club allemand serait actuellement en pole et ferait tout son possible pour recruter la star africaine.

Le constat est clair, il y a un PSG avec et un PSG sans Kylian Mbappé. Auteur de 28 buts en Ligue 1, l'international français est le véritable leader de son équipe, à seulement 23 ans. Malgré leur énorme palmarès, Lionel Messi et Neymar ont surtout fait de la figuration au sein d'une attaque, qui avait pourtant fière allure. Nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos est conscient de cette Mbappé-dépendance et envisagerait de recruter un buteur, possiblement de classe mondiale, pour l'épauler. Ce qui pourrait pousser Neymar vers la sortie. Comme annoncé par L'Equipe , le Portugais aurait activé la piste menant à Robert Lewandowski, sous contrat jusqu'en 2023 au Bayern Munich. La presse étrangère évoque aussi un intérêt du PSG pour Sadio Mané, désireux, lui aussi, de quitter son club. L'international sénégalais aimerait relever un nouveau défi dans sa carrière, après huit ans en Premier League. Selon les dernières tendances, Mané pourrait bien débarquer en Allemagne.



« Pour moi, le club où il se sentira le mieux, c’est le Bayern »

Selon la presse anglaise, le Bayern Munich serait en position idéale dans ce dossier. Même s'il a vu ses deux premières offres être refusées par Liverpool, le club bavarois a bon espoir de recruter Sadio Mané avant la fin du marché des transferts. Sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé s'est exprimé sur l'avenir de la star. Selon lui, il ferait un bon choix en rejoignant le Bayern Munich « J’ai entendu parler de Sadio au Bayern. Pour moi c’est un club qui est de son standing. Le Bayern c’est l’intensité, un football de pression avec un entraîneur allemand. Sadio a joué à Salzbourg en Autriche qui est un pays frontalier, et cela veut dire qu’il ne va pas en terrain inconnu. Pour moi, le club où il se sentira le mieux, c’est le Bayer n » a confié l'ancien joueur du PSG dans un entretien à Source A.

« S’il y a d’autres options ? Bien sûr »