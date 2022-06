Équipe de France

Équipe de France : Deschamps monte au créneau pour Griezmann

Publié le 12 juin 2022 à 17h00 par La rédaction

Ce lundi, la France affronte la Croatie dans un match décisif pour une qualification en phase finale de Ligue des Nations. En marge de cet affrontement, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a tenu à défendre Antoine Griezmann, sous le feu des critiques après ses dernières prestations très moyennes…

Rien ne va plus pour Antoine Griezmann ! À 31 ans, l'international français enchaîne les mauvaises performances. L'attaquant, qui n’a plus marqué avec l’équipe de France depuis le mois de novembre 2021, est en période de disette. Si le joueur de l’Atlético est dans une mauvaise passe, Didier Deschamps semble relativiser, et défend, corps et âme, Griezmann, face aux multiples critiques.

« J'ai confiance en lui »