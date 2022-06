Foot - Equipe de France

Équipe de France : Après la série noire, Benzema et les Bleus se défendent !

Publié le 11 juin 2022 à 13h30 par La rédaction

Mise à mal par l’Autriche ce vendredi soir, l’équipe de France a finalement arraché un match nul plutôt logique (1-1). Après la rencontre, Benjamin Pavard, Karim Benzema et Didier Deschamps ont mis en avant le calendrier surchargé et la fatigue pour justifier en partie cette nouvelle contre-performance, après la défaite contre le Danemark et le nul en Croatie.

La dernière fois que l’équipe de France a enchaîné trois rencontres sans victoire, c’était lors de l’Euro 2020. Tenus en échec en Autriche (1-1), les Bleus n’ont toujours pas gagné le moindre match dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations. Un bilan difficile pour les champions en titre. Malgré le turnover effectué par Didier Deschamps, seul Kylian Mbappé a trouvé la solution. A l’image d’Aurélien Tchouaméni, lessivé après sa soixantaine de matchs cette saison, les Bleus semblaient usés et fatigués. L’occasion de se plaindre du calendrier infernal auquel ils sont contraints. « J’ai rencontré mes collègues européens et on se demande comment on a pu accepter ce calendrier. Il a été fait à la hussarde. Les joueurs sont fatigués. On leur fait prendre des risques. Et ce n’est pas encore fini. J’espère surtout qu’on n’aura pas encore des blessés. Ce calendrier est démentiel », pestait Noël Le Graët cette semaine dans des propos relayés par RMC Sport .

« On n’est pas des machines »

Pour justifier en partie les mauvais résultats, les hommes de Didier Deschamps ont mis en avant leur état physique. « On n’est pas des machines », lance Benjamin Pavard. « On joue beaucoup de matchs toute la saison. Après c’est pareil pour l’autre équipe. Il ne faut pas se réfugier derrière ça, mais c’est sûr qu’il y a de la fatigue ». Un constat partagé par Karim Benzema qui sort d’une saison énorme mais épuisante. « Il y a beaucoup de fatigue, tout le monde le sait. Mais on ne va pas se trouver des excuses. On est là pour gagner les matchs, on essaie. On ne prend qu’un seul point donc on est déçus, mais on continue », explique le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé et Karim Benzema ont inscrit 14 des 18 derniers buts de l’Équipe de France en compétition officielle. 🤯 pic.twitter.com/DzlyoFOo1g — BeFoot (@_BeFoot) June 10, 2022

« Je ne suis pas inquiet »