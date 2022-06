Équipe de France

Équipe de France : Benzema, Deschamps… Les Bleus montent au créneau pour Griezmann

11 juin 2022

Ce vendredi, l’équipe de France affrontait l’Autriche dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations (1-1). Auteur, une nouvelle fois, d’un match compliqué, Antoine Griezmann traverse une passe difficile qui dure, et ce ne sont pas les détracteurs qui manquent. Après le match, son sélectionneur et ses coéquipiers ont tenu à le défendre…

Nouvelle désillusion pour l’équipe de France ! Derniers de leur groupe de Ligue des Nations, les Bleus n’ont pas réussi à s’imposer face à l’Autriche (1-1). Principale cible des critiques, Antoine Griezmann a encore livré une mauvaise prestation. En conférence d’après-match, Didier Deschamps a reconnu que son meneur de jeu n’était pas au meilleur de sa forme : « Antoine, je savais qu'il n'allait pas jouer tout le match. Comme il avait déjà fait 30 minutes en Croatie, il a eu une heure de jeu. Il sait bien, et je ne vais pas vous dire ça, car vous allez en rajouter certainement, qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Évidemment. Cela se ressent dans son jeu et dans son influence dans l'animation offensive de notre équipe ».

« Tous les grands joueurs ont connu ça, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo »