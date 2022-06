Foot - Équipe de France

Équipe de France : Après le Danemark, Deschamps prépare un énorme changement !

Publié le 6 juin 2022 à 11h10 par Bernard Colas

Battue par le Danemark (1-2) à domicile vendredi, l’équipe de France doit se reprendre ce lundi soir en Croatie. Conscient des difficultés de son équipe, et contraint de faire avec plusieurs absences, Didier Deschamps pourrait ainsi changer de système avec le retour d’une défense à quatre.

Sans Didier Deschamps sur le banc, endeuillé, les Bleus se sont fait surprendre vendredi sur la pelouse du Stade de France en s’inclinant face au Danemark (1-2) lors du premier match de la Ligue des nations après un doublé d’Andreas Cornelius (68e, 88e), et ce malgré le bijou de Karim Benzema (52e) qui avait parmi à l’équipe de France de prendre l’avantage. Ce lundi soir, les hommes de Didier Deschamps devront donc se reprendre en Croatie après ce revers inattendu. « Depuis vendredi soir, on sait que c'est un coup d'arrêt. Maintenant, accident ou pas ? On a fait de bonnes choses contre le Danemark, qui est une très bonne équipe. On va essayer de rebondir, ce ne sera pas simple face à la Croatie. Mais l'objectif c'est de repartir du bon pied. Pression ou pas, l'objectif reste le même. On veut faire en sorte d'inverser la tendance », a annoncé Dechamps dimanche en conférence de presse. Et un changement de taille pourrait être à signaler à l'occasion du déplacement en Croatie, avec le retour de la défense à quatre.

Le retour de la défense à quatre par Deschamps ?