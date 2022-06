Foot - Real Madrid

Real Madrid : Justice, Valbuena... Deschamps sort du silence sur le cas Benzema !

Publié le 5 juin 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Quelques minutes après la défaite de l'équipe de France face au Danemark vendredi (1-2), l'avocat de Karim Benzema a annoncé que son client renonçait à faire appel dans l'affaire dite de la sextape. L'attaquant du Real Madrid est donc condamné un an de prison avec sursis et 75 000€ d'amende. Didier Deschamps est revenu sur les soucis judiciaires de son joueur.

L'affaire de la sextape a pris fin vendredi soir, quelques minutes après le coup de sifflet final du match entre la France et le Danemark. Dans les colonnes de L'Equipe, l'avocat de Karim Benzema a annoncé qu'il renonçait à faire appel. « Mon client est épuisé par cette procédure. Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité. C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas la réalité. Karim Benzema clamera toujours son innocence dans cette affaire et il n'a jamais voulu participer à une opération de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena » a confié Hugues Ligier. L'attaquant du Real Madrid est condamné à un an de prison avec sursis et à 75 000€ d'amende dans ce litige, qui l'oppose à Mathieu Valbuena.

« Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui »