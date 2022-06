Foot - Real Madrid

Real Madrid : En grande difficulté, Eden Hazard reçoit un gros soutien !

Publié le 2 juin 2022 à 21h00 par Pierrick Levallet

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui. Alors qu’il fait face à de nombreuses difficultés entre ses blessures récurrentes et ses mauvaises prestations, le Belge est régulièrement dans le collimateur des supporters madrilènes. Mais pour Roberto Martinez, le joueur de 31 ans retrouvera son meilleur niveau.

Recruté lors de l’été 2019 pour combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo un an plus tôt, Eden Hazard a vu de grands espoirs être placés en lui. Toutefois, le Belge n’a jamais vraiment répondu aux attentes jusqu’à présent. Régulièrement blessé et peu satisfaisant sur le terrain, l’ailier d’aujourd’hui 31 ans a peu à peu perdu sa place dans le onze du Real Madrid, jusqu’à bénéficier de très peu de temps de jeu cette saison sous Carlo Ancelotti (seulement 903 minutes disputées en 23 apparitions toutes compétitions confondues). Cependant, le sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique estime qu’Eden Hazard saura retrouver son meilleur niveau très rapidement.

« Il peut relancer la machine rapidement, même au Real Madrid »