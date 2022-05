Mercato - Real Madrid : Ancelotti a déjà bouclé une arrivée cet été !

Foot - Mercato - Real Madrid

Prêté cette saison à la Fiorentina, le latéral droit espagnol, Alvaro Odriozola a confirmé son retour au Real Madrid pour la saison prochaine.

Auteur d’une très belle saison avec la Fiorentina, qui a gagné sa place pour l’Europa Conference League, le latéral droit de 26 ans, Alvaro Odriozola avait été acheté par le Real Madrid pour la somme de 30M€ à la Real Sociedad, en 2018. Peu en vue du côté de Madrid, l’Espagnol a d’abord été prêté au Bayern (2020) puis à la Fiorentina (2021). Malgré une bonne saison en Italie, le joueur est déterminé à s’imposer chez les Merengues.

Dans des propos confiés à Onda Cero , Alvaro Odriozola a confirmé son départ de la Fiorentina « Je ne reste pas à la Fiorentina. Mon temps là-bas a été formidable, mais je suis maintenant prêt pour le Real Madrid ». Avant de faire part de son objectif principal : « C'est mon objectif : faire partie de l'équipe du Real Madrid la saison prochaine. » Le latéral de 26 ans revient donc chez les Merengues afin d’apporter de la concurrence à son homologue espagnol Dani Carvajal.

Álvaro Odriozola confirms he’s now coming back at Real Madrid: “I’m not staying at Fiorentina. My time there was great but I’m now ready for Real Madrid”. ⚪️ #RealMadrid“That’s my goal: be part of Real Madrid team next season”, he added to Onda Cero.