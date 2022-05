Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les 5 plus grands sacres en Ligue des Champions

Publié le 26 mai 2022 à 22h00 par La rédaction

Le Real Madrid est le plus grand club européen, un statut confirmé par treize victoires en Ligue des Champions. C’est tout simplement le record.

Sur le plan européen il n’y a pas photo, le Real Madrid est un club différent des autres. Le prestige, l’histoire, les légendes font que c’est un club à part là où les plus grands sont passés. Le Real Madrid a soulevé treize fois la prestigieuse Ligue des Champions, voici leurs 5 plus grands sacres dans cette compétition.

La première Ligue des Champions (1956)

La saison 1955-1956 marque la toute première édition de l’histoire de la compétition. Le 13 juin 1956, 38 000 spectateurs se sont réunis au Parc des Princes pour voir qui serait couronné tout premier champion d'Europe entre le Stade de Reims et le Real Madrid. Très rapidement, il ne faisait guère de doute que cette équipe serait celle que la majorité du public soutenait le Stade de Reims. Après six minutes, Reims était en tête. Les Rémois doubleront ensuite la mise, mais le Real reviendra à 2-2 grâce à Di Stefano. Le Real Madrid s’imposera finalement 4-3 lors de cette première édition de la Ligue des Champions.

Le cinquième titre consécutif (1960)

Cette saison-là, une menace se met sur la route d’un cinquième titre européen de suite pour le Real Madrid : il s’agit du FC Barcelone. Le Barça remporte le championnat d’Espagne devant le Real à la différence de buts. Les deux clubs se retrouvent en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Real remporte le match aller 3-1 au Bernabeu. Le match retour se termine sur le même score en faveur des Madrilènes grâce à deux buts de Puskas et un autre de Gento. Pour le Real, c'est la cinquième finale de suite. En finale, le Real affronte l’Eintracht Francfort le 18 mai 1960 à Hampden Park devant 127 621 spectateurs. Le Real remporte cette finale sur le score de 7-3 avec un quadruplé de Puskas et un triplé de Di Stefano. Le Real Madrid remporte pour la 5ème fois d’affilée la Ligue des Champions.

Le retour au sommet (1998)

Après avoir éliminé le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund et quart de finale et en demi-finale, le Real retrouve la Juventus en finale. L'entraîneur la Vieille Dame, Marcello Lippi avait alors expliqué que c’était la « finale de rêve ». Le Real Madrid et la Juventus, deux des clubs les plus grands, les plus riches et les plus célèbres d'Europe, jouent dans la nouvelle Amsterdam Arena. Une finale serrée qui a été libérée par un but à la 66ème minute de Mijatovic qui offre au Real Madrid sa 7ème Ligue des Champions. Le Real Madrid retrouve le sommet de l’Europe pour la première fois depuis 32 ans.

La Decima (2014)

Après avoir sorti Schalke 04, le Borussia Dortmund puis le Bayern Munich, le Real Madrid retrouve en finale les voisins de l’Atletico de Madrid. Les Colchoneros ouvrent le score par une tête de Diego Godin à la 36ème minute. Les hommes de Simeone vont même mener tout le match jusqu’à … la 93ème minute et cette égalisation de Sergio Ramos sur corner. Le défenseur du Real Madrid arrache la prolongation au bout du temps additionnel. L’Atletico ne s’en remettra pas, des réalisations de Gareth Bale, Marcelo et Cristiano Ronaldo donneront la victoire 4-1 au Real Madrid en prolongations. Le Real qui était K.O jusqu’à la 93ème minute remporte sa 10ème Ligue des Champions plus connue sous le nom de « La Decima ».

Le triplé (2018)

Après avoir abandonné sa couronne en 2015 au FC Barcelone, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions en 2016 et 2017. Lors de la phase finale 2018, les Madrilènes se débarrassent du Paris Saint-Germain, de la Juventus et du Bayern Munich pour retrouver la finale pour la quatrième fois en cinq ans. En finale, le Real affronte Liverpool de retour au sommet après une longue disette. Grâce à un but de Karim Benzema et un doublé de Gareth Bale, le Real Madrid remporte cette finale 3-1 et par la même occasion sa troisième Ligue des Champions d’affilée portant le total du club à 13.