Mercato - OM : Le départ d'un attaquant déjà confirmé ?

Publié le 15 juin 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Annoncé comme une grande promesse, Luis Henrique a fortement déçu depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille et pourrait bien partir au cours de ce mercato estival. Il semble avoir la cote à l’étranger et notamment en Italie, puisqu’après la Lazio c’est le Torino qui s’intéresserait à lui.

Ce mercato estival est crucial pour l’Olympique de Marseille, qui la saison prochaine va faire son retour en Ligue des Champions. L’effectif a montré quelques faiblesses et des départs importants sont à remplacer, alors que Jorge Sampaoli a clairement réclamé plus de renforts à Pablo Longoria. Du côté de l'OM on ne roule toutefois pas sur l’or et pour répondre à toutes les demandes de son entraineur, Longoria pourrait être contraint à vendre plusieurs éléments de l’OM. Cela pourrait être le cas de Luis Henrique, arrivé en 2020 avec l’étiquette de futur crack, mais qui n’a pas confirmé les espoirs placés en lui jusqu’à maintenant.

Juric veut Luis Henrique au Torino