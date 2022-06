Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : L’énorme annonce d’Axel Witsel sur l’OM

Publié le 15 juin 2022 à 9h45 par Thibault Morlain

Suite au départ de Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa, l’OM se cherche un nouveau milieu de terrain défensif. Celui-ci pourrait se nommer Axel Witsel, qui arrive au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund. Un dossier sur lequel Pablo Longoria est à fond depuis plusieurs jours. Et Witsel en personne a confirmé la tendance avec l’OM.

A l’OM, on attend actuellement le feu vert de la DNCG pour accélérer lors de ce mercato estival et boucler certaines opérations. L’une d’elles pourrait faire venir Axel Witsel sur la Canebière. Avec le départ de Boubacar Kamara, Jorge Sampaoli se cherche un nouveau 6 et le Belge est une opportunité à saisir sur le marché transferts. En effet, Witsel arrive au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund et pourrait donc débarquer pour 0€. Un dossier sur lequel travaille Pablo Longoria. Selon les informations du 10sport.com, le président de l’OM avance ses pions depuis plus de deux semaines maintenant.

« Il y a des contacts »