Mercato - ASSE : Nouvelle grande avancée pour la vente de l’ASSE

Publié le 15 juin 2022 à 9h00 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d’un an que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis en vente l’ASSE. Et alors que pendant de longs mois ce dossier était au point mort, cela s’est dernièrement accéléré avec l’intérêt de David Blitzer. Déjà co-propriétaire de Crystal Palace, l’Américain semble très intéressé à l’idée de reprendre l’ASSE. D’ailleurs, une nouvelle étape pourrait être franchie dans les heures à venir.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer pourraient enfin toucher au but pour la vente de l’ASSE. Alors que les deux patrons stéphanois souhaitent aujourd’hui passer à autre chose et tourner la page, il fallait pour cela trouver le bon repreneur. Plusieurs candidats s’étaient alors révélés ces derniers mois, mais au final, aucun dossier n’avait été jusqu’au bout. La vente des Verts avait alors pris énormément de plomb dans l’aile et la descente en Ligue 2 aurait pu être un nouveau frein à cette opération. Il n’en serait finalement rien. Alors que tous les fans de l’ASSE attendent cette cession pour dire au-revoir à Caïazzo et Romeyer, cela pourrait bien être en train de se concrétiser. Depuis plusieurs semaines maintenant, il est question d’une reprise des Verts par le milliardaire américain David Blitzer. Co-propriétaire de Crystal Palace et à la tête de nombreuses franchises de sport US, il serait très intéressé par l’ASSE. Et ce mercredi, les choses pourraient bien s’accélérer.

Une délégation américaine à Saint-Etienne !