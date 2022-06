Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour sur les transferts avortés de l’ère McCourt

Publié le 15 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le rachat de l’OM par Frank McCourt en 2016, le club phocéen a multiplié les opérations sur le marché des transferts pour faire grandir son projet, mais certains deals ont finalement capoté à la dernière minute. Retour sur les ratés les plus marquants du mercato pour l’OM ces dernières années.

Joakim Maehle à l’été 2020

En quête d’un nouveau latéral droit après la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich à l’été 2020, l’OM avait jeté son dévolu sur l’international danois Joakim Maehle, qui évoluait à l’époque au sein du club belge de Genk. Mais finalement, alors qu’un accord total aux alentours de 12M€ avait été trouvé, ses dirigeants avaient fait capoter son transfert au dernier moment, ce qui avait provoqué la colère de Maehle : « Je suis incroyablement déçu de mon club. Le transfert était vraiment proche. C’est dans les dix dernières minutes qu’il a été annulé. J’avais préparé mes affaires et on m’avait dit que les clubs étaient d’accord. Seuls les détails manquaient. Ensuite, je reçois un appel à 23h53 de mon directeur sportif disant qu’il n’y a pas d’accord. Je suis donc incroyablement déçu et triste que mon club mette un terme à cela. Marseille, c’était la prochaine étape. Ce dont je rêvais depuis mon plus jeune âge… », avait indiqué l’international danois, qui avait fini par rejoindre l’Atalanta Bergame six mois après son départ avorté pour l’OM.

Kévin Gameiro à l’été 2021

Longtemps courtisé à l’OM qui était en quête d’un nouveau buteur l’été dernier, Kevin Gameiro (25 ans) était libre de tout contrat suite à son départ du FC Valence. Finalement, après plusieurs semaines de négociations avancées avec l’OM, Gameiro a opté pour un retour au RC Strasbourg, et son passif avec le PSG a notamment justifié ce choix : « C’est un choix personnel et si je n’avais pas déjà joué à Strasbourg, peut-être que je n’y aurais pas signé. J’ai des attaches ici. Marseille, c’est un contexte particulier, surtout pour un ancien Parisien. Je le répète: je n’ai pas de regrets », indiquait Gameiro en début de saison sur sa fausse signature à l’OM. Il a finalement inscrit 11 buts en L1 avec Strasbourg.

Jérémy Mathieu à l’été 2017

Quelques mois après le rachat de l’OM par Frank McCourt, le tandem emmené le directeur sportif Andoni Zubizarreta et l’entraîneur Rudi Garcia s’était lancé à la conquête du mercato avec beaucoup de noms en tête. Jérémy Mathieu, qui était à l’époque en instance de départ du FC Barcelone, était d’ailleurs courtisé mais n’a jamais pu rejoindre l’OM : « Tout le monde savait que je voulais partir Rudi Garcia me voulait, je voulais venir aussi, je serais venu les yeux fermés. Mais on m’a dit que c’était Zubizarreta qui n’avait pas voulu. C’est lui qui m’avait recruté à Barcelone et il savait que j’avais un petit problème au tendon d’Achille ; mais j’allais mieux ! On l’a d’ailleurs bien vu avec mes saisons ensuite au Sporting », a récemment confié Mathieu dans les colonnes de La Provence sur le sujet.

Mbaye Niang à l’été 2020