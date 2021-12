Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de L1 lâche ses vérités sur son transfert avorté !

Publié le 19 décembre 2021 à 14h10 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, M'Baye Niang n'avait finalement jamais rejoint le club phocéen. Et l'ancien Rennais revient sur ce transfert avorté.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt à l'OM, la priorité du club phocéen a longtemps été de recruter un avant-centre, et ce ne sont pas les arrivées de Kostas Mitroglou et Valère Germain en 2017 qui ont inversé la tendance. Par conséquent, Andoni Zubizarreta a notamment tenté de recruter M'Baye Niang. Ce dossier est rapidement devenu un feuilleton qui a vu l'international sénégalais faire le forcing pour quitter le Stade Rennais et rejoindre l'OM durant l'été 2020. En vain. Un transfert avorté sur lequel il est revenu dans une interview accordée à Sud-Ouest .

«J'avais eu une discussion avec Zubizarreta»