Mercato - PSG : Cette recrue inattendue lâche ses vérités sur son arrivée !

Publié le 19 décembre 2021 à 13h45 par H.G.

Alors qu’il est présent au PSG depuis l’été 2020, Alexandre Letellier est revenu sur son arrivée dans la capitale française où il a une mission bien particulière.

Pendant que Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se livrent une bataille acharnée pour occuper le poste de portier numéro 1, Alexandre Letellier n’a que de toutes petites miettes à se mettre sous les dents au PSG. Mais cela n’est pas vraiment un soucis pour le portier français arrivé librement à l’été 2020. En effet, le rôle du joueur de 31 ans dans la capitale française est surtout de faire le nombre et d’être performant à l’entrainement. Cela lui convient bien dans la mesure où il a clairement ouvert la porte à une prolongation de son contrat expirant le 30 juin prochain. Et en attendant de voir si cela se produira bien, une offre lui ayant déjà été adressée, Alexandre Letellier est revenu sur son arrivée au PSG il y a un peu plus d’un an.

«Le fait que je sois formé au PSG a aussi dû jouer dans la balance»